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Spor

Premier Lig'den 2.75 milyarlık harcama

Premier Lig kulüpleri bu yaz transfer döneminde harcadığı 2.75 milyar euro'yla en yüksek ikinci transfer rekorunu kırdılar.

2 Eylül 2023 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Premier Lig'den 2.75 milyarlık harcama
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Premier Lig'de yaz transfer sezonunun sona ermesinin ardından 2.75 milyar euro harcandı.

Premier Lig ekipleri 2.75 milyar euro'yla tüm zamanların en fazla bonservis ödediği ikinci dönemi arkasında bıraktı.

SON GÜN İKİ KATINA ÇIKILDI

Premier Lig kulüpleri transferin son gününde 300 milyon euro harcayarak geçen sezon harcanılan 140 milyon euroluk harcamanında 2 katına çıkmış oldu.

Premier Lig takımları 3.2 milyar euroluk harcamanın ardından bu sezon harcanan para tarihin en pahalı ikinci dönemini geçirmiş oldu.

İŞTE KIRILAN REKORLAR

1) Premier Lig, diğer 4 büyük Avrupa liginin toplamıyla eşit transfer harcaması yaptı.

2) Premier Lig kulüpleri 640 milyon euroluk satış yaparak transfer rekoru kırdı.

3) Değeri 60 milyon euro'dan fazla olan 13 Premier Lig transferi vardı; bu, önceki iki yaz transfer döneminin toplamından daha fazla bir rakam.

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