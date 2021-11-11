İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,8798
  • EURO
    11,3485
  • ALTIN
    590.676
  • BIST100
    1625.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'den Aaron Ramsey'e 2 talip var
Spor

Premier Lig'den Aaron Ramsey'e 2 talip var

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta ocak ayında takımdan gönderilmek istenen Aaron Ramsey'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Newcastle United'ın ilgisinin olduğu iddia edildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 18:53
ABONE OL

Juventus'un, yeni transferler için ocak ayında satmak istediği belirtilen Aaron Ramsey'e iki talip çıktığı kaydedildi.

EVERTON VE NEWCASTLE UNITED

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; teknik direktör Max Allegri'nin planları arasında yer almayan Galli futbolcuya, Premier Lig'den, Everton ve Newcastle United'ın ilgisinin olduğu aktarıldı.

RABIOT DA LİSTEDE

Öte yandan Newcastle United'ın, Juventus'tan Adrien Rabiot'u da transfer listesinde bulundurduğu ifade edildi.

SADECE 7 DAKİKA OYNADI

30 yaşındaki Ramsey, Ekim ayının başından beri Juventus formasını toplamda sadece 7 dakika giyebildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.