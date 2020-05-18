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Spor

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor

Premier Lig Yönetimi, kulüplerin yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlayacağını açıkladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:07
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapmaya başlayacak.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımların yarından itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Ligi yeniden başlatabilmek adına ilk adımın atıldığı vurgulanırken, antrenmanların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirileceği, temaslı çalışmalara ise henüz izin verilmeyeceği belirtildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başlamıştı.

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