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Spor

Premier Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devamediyor. Sarı-lacivertli ekibe Premier Lig'de forma giyen Jesse Lingard önerildi.

Fanatik3 Haziran 2023 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Premier Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi
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Sarı-Lacivertliler'in transfer piyasasında son derece aktif olması, menajerlerin de ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'ye hemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri Jesse Lingard. Nottingham Forest'ın serbest bıraktığı İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertliler'e önerildiği iddia edildi.

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nın formasını 32 kez terleten 30 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Ryan Kent ile ön anlaşma yapan Fenerbahçe'nin, bu oyuncunun vatandaşı olan Lingard için adım atıp atmayacağı henüz netleşmiş değil.

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