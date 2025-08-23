Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Portekizli teknik adam, yaptığı açıklamada, kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile arasının yakın olmadığını söyledi.

Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Santo ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve yeni teknik direktör adaylarından birinin de Fenerbahçe'den Jose Mourinho olduğu yazıldı.

Nottingham Forest'ta bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.