İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'den Jose Mourinho sürprizi! Santo'nun yerine düşünülüyor
Spor

Premier Lig'den Jose Mourinho sürprizi! Santo'nun yerine düşünülüyor

İngiliz ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Adaylar arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bulunuyor.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:09 - Güncelleme:
Premier Lig'den Jose Mourinho sürprizi! Santo'nun yerine düşünülüyor
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Portekizli teknik adam, yaptığı açıklamada, kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile arasının yakın olmadığını söyledi.

Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Santo ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve yeni teknik direktör adaylarından birinin de Fenerbahçe'den Jose Mourinho olduğu yazıldı.

Nottingham Forest'ta bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.