Fanatik 29 Ekim 2021 Cuma 18:16 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 18:17

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle yaz transfer döneminde Fransız takımlarının kadrosuna katmak istediği Ersin Destanoğlu için Nice yeniden devreye girerken başka takımların da Ersin için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fanatik'in Fransız basınından aktardığı habere göre, yaz döneminde Lille, Lyon ve Nice; Ersin Destanoğlu transferi konusunda Beşiktaş'ı ikna edemezlerken Lille'de Türk oyuncularla büyük başarı yakalayan ve şimdilerde Nice'in başında bulunan Christophe Galtier'nin Ersin'i kadrosunda görmek istediği aktarılıyor. Nice'in kış transfer döneminde yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

ERSİN DESTANOĞLU'NA PREMİER LİG'DEN GELİYORLAR!

Fransız basını Nice'in yeni teklif hazırlığına rağmen kendilerini zorlu bir transfer yarışının beklediğini belirtti. Ersin Destanoğlu için bir Premier Lig ekibi ve bir İtalyan takımının temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Kış döneminde Ersin transferi için bu takımların da Beşiktaş'a resmi teklifte bulunmaları bekleniyor.



ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş 'ın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu kurtararak takımına galibiyeti getiren Ersin Destanoğlu, bu sezon 10 resmi maça çıkarken kalesinde 13 gol gördü.

