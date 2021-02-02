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Spor

Premier Lig'e çabuk alıştı! Mbaye Diagne, İngiltere'yi salladı

Galatasaray'dan devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, çıktığı ikinci maçta da takımına katkı sağlamayı başardı. Senegalli golcü ikinci asistini yaptı.

02 Şubat 2021 Salı 23:06 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 23:06
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Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli golcü, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu.

Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen West Bromwich Albion'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.

29 yaşındaki Senegalli golcü , İngiliz ekibinde 2 maçta sarı kırmızılı takımdaki asist sayısına ulaştı.

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