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Premier Lig'e son bilet sahibini buldu

İngiltere Championship playoff finalinde Aston Villa ile Derby Conty karşılaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aston Villa 2-1 kazandı ve Premier Lig'e yükselen son takım olmayı başardı.

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Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Anwar El-Ghazi ve 59. dakikada McGinn kaydetti. Derby'nin tek golünü ise 82. dakikada Jack Marriott attı.

Aston Villa, bu skorla birlikte 3 senelik Premier Lig hasretini sonlandırmış oldu.

Aston Villa daha önce West Bromvic Albion'u saf dışarı bırakarak adını finale yazdırmıştı. Chamhiopship'i 6. sırada tamamlayan Derby County ise Leeds United'ı eleyerek finale kalmıştı.

Championship'ten Premier Lig'e yükselen diğer takımlar ise Norwich City ve Sheffield United olmuştu.

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