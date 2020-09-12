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Spor

Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, Fulham'ı rahat yendi

Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında Arsenal, Fulham'a konuk oldu. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'nin 90 dakika oynadığı maçtan Arsenal 3-0 galip ayrıldı

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 17:03 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:03
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İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada Gabriel Magalhaes, 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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