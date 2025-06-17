Prensip anlaşması sağlandı! Kocaelispor'a Hırvat golcü

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, golcüsünü buldu. Körfez ekibi, Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, ilk dış transferini açıkladı. Kocaeli temsilcisi, 30 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı. Cuma günü Kocaeli'ye gelecek olan Petkovic, sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Daha önce NK Zagreb, Dragovoljac, Varesa, Reggina, Virtus Entella, Trapani, Bologna formaları giyen Petkovic, 2018'de Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.