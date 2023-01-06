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Spor

Prishtina'nın yeni başantrenörü Ahmet Kandemir oldu

Kosova ekiplerinden Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Beşiktaş Emlakjet'ten ayrılan Ahmet Kandemir getirildi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Prishtina'nın yeni başantrenörü Ahmet Kandemir oldu
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Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir'in daha önce de görev yaptığı Prishtina takımına yeni hırs ve taze enerjiyle döndüğü belirtilirken, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık." hatırlatılması yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine şehrinin takımı olan Prishtina, ligde 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin en başarılı kulüplerinden Prishtina'nın 14 lig ve 2 Balkan Basketbol Ligi (BIBL) şampiyonluğu bulunuyor.

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