Prof. Dr. Gümrü uyardı: Yere tükürme alışkanlığı olanlar derhal bunu bıraksın

27 Mart 2020 Cuma 13:45 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:45

Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını artık bütün dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Uzmanlar virüsün yayılmaması için bir takım açıklamalar yapsa da bilinçsizce yapılan davranışlar yüzünden bunun önüne geçilmiyor.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü hastalığın yayılmasında çok önemli bir tehlikeye daha dikkat çekti. Yere tükürme alışkanlığı olan insanların bu dönemde bu alışkanlıklarından hemen vazgeçmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr Gümrü şunları söyledi:

“Vücudumuz günde ortalama 1 ila 1.5 litre kadar tükürük üretir. Yüzde 95'i su, yüzde 3'ü organik madde ve yüzde 2'si minerallerden oluşan tükürüğünüzün kıymetini bilin. Yararları saymakla bitmez. Zararları ise özellikle bu günlerde ölüme kadar götürüyor. Virüs taşıyan bir kişi yere tükürdüğünde ona basan yüzlerce kişi virüsü evine işyerine taşır. Virüs temasla geçiyor. Dokunmak bir temassa bir kişinin tükürüğüne basmak da bir temastır.

SPORCULAR TEHLİKEDE

Dünyada en yaygın spor olan futbolla buna örnek vermek gerekiyor. Maç esnasında her futbolcunun yere tükürdüğünü görürüz. Bu bize normal gelir. Koşarken vücut tükürük salgıladığı için bunun normal olduğu düşünülür. Aslında tam tersidir. Tükürük dışarı atılmamalı. Tükürüğün yüzde yüzü vücuda yararlıdır. Futbolcular farkında olmadan birçok meslektaşının sağlığıyla oynuyor. Yeşil zemindeki tükürüklerin futbolcularla teması kaçınılmazdır. Maç esnasında yere düşen futbolcu bir şekilde bu tükürükle temas ediyor. Dolayısıyla virüsün bulaşması kaçınılmazdır.

SABAH SPORUNDAN GELENLER DİKKAT

“Bu günlerde evde sıkılıp sabah sporuna çıkanlar da virüslü tükürüğe karşı riskli. Koşu parkurları, yürüyüş alanlarında çok tükürüğe rastlarız. Farkında olmadan bunun üzerine basarak virüsü eve götürürüz. Spor için dışarıya çıkanlar dönüşte ayakkabılarını mutlaka kapının dışında çıkarmalı. Hijyene daha önem vermeli." AKŞAM / Ercan ÖZTÜRK