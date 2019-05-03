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Profesyonel liglerde 2019-20 sezonunun başlangıç tarihleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos tarihinde başlayacak.

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TFF; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 2019-2020 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.”

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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