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Spor

Prosecco DOC Imoco Volley, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final mücadelesinde Gerdau Minas'ı 3-0 yenen Prosecco DOC Imoco Volley, finale yükselen ilk takım oldu.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Prosecco DOC Imoco Volley, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley, Brezilya takımı Gerdau Minas'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan yarı final ilk maçında, A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley ile B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas karşılaştı.

İlk seti 25-12 kazanan Prosecco DOC Imoco Volley, ikinci sette de 25-17 üstünlükle durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Prosecco DOC Imoco Volley'in rakibi, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında saat 20.00'de başlayacak mücadele sonunda belli olacak.

SALON: Antalya

HAKEMLER: Nurper Özbar (Türkiye), Stanislava Simic (Sırbistan)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY: Robinson, De Kruijf, Gray, Lubian, Haak, Wolosz (De Gennaro, Carraro, Gennari, Pericati)

GERDAU MİNAS: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)

SETLER: 25-12, 25-17, 25-21

SÜRE: 66 dakika (19, 22, 25)

  • Prosecco DOC Imoco Volley
  • Gerdau Minas
  • FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası

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