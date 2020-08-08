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Spor

Prosinecki Denizlispor'la anlaştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, Kayserispor'dan ayrılan Robert Prosinecki ile anlaşmak üzere...

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:09
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor teknik direktör konusunda geri sayıma başladı. Geçen sezonu teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil-siyahlılar, Robert Prosinecki ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Pazartesiye kadar Hırvat çalıştırıcı ile resmi sözleşmeye imza atması beklenen Denizlispor'un vakit kaybetmeden iç ve dış transferi bitireceği bildirildi. Öncelikle iç transferde stoper Mustafa Yumlu ile nikah tazeleyen yeşil-siyahlıların Oğuz ve Zeki'yle de el sıkıştığı öğrenildi.

Kurmayların Prosinecki'den gelecek listeye göre de takviye çalışmalarına başlayacağı ve en kısa sürede kadroyu oluşturacağı vurgulandı. Profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, yeni sezonda güçlü bir Denizlispor oluşturacaklarını söyledi. Fırat, "Hoca sorunumuzu çözeceğiz. Ardından oyuncularımızla anlaşacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige güçlü gireceğiz" diye konuştu.

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