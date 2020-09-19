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Spor

Prosinecki: ''Trabzonspor'a iyi dayandık''

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Denizlispor'un konuğu oldu. Golsüz biten maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalarak Trabzonspor'a iyi dayandıklarını belirten Hırvat hoca tüm oyuncularını tebrik etti.

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:43
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Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

İyi mücadele verdiklerini söyleyen Hırvat hoca, "Bütün futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'a karşı 20-22 dakika 10 kişi oynadık ve bunu iyi oynayarak yaptık. Bir aile olarak yaptık. Sahada farklı bir Denizlispor vardı, ilk yarıda istediğimiz Denizlispor'u gösterebildik. 

Topa sahip olan, şans bulan bir takımdı. İnanılmaz bir mücadele gösterdi futbolcularım. Karttan sonra dengeler değişti, Trabzonspor daha fazla öne çıkmaya başladı. Biz yine iyi dayandık, iyi mücadele verdik, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

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