İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8565
  • EURO
    7,6921
  • ALTIN
    379.089
  • BIST100
    112487
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Prosinecki'den ofans ağırlıklı kadro
Spor

Prosinecki'den ofans ağırlıklı kadro

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın hocası Prosinecki, hücum ağırlıklı bir 11 sahaya sürecek.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:00
ABONE OL

Teknik Direktör Robert Prosinecki, cumartesi günü Kayseri’de oynanacak maç için takımı mental ve teknik olarak hazırlamaya çalışıyor. Güçlü bir kadro ile rakibini mağlup ederek 3 puanı alan taraf olmak isteyen Robert Prosinecki, orta alanda Gustavo Campanharo, Dja Djedje, Bernard Mensah ve Pedro Henrique’ye forma verecek.

Forvet hattında da Muris Mesanovic ile maça başlamayı planlayan Prosinecki, Kadir Has Stadı’nda takımının kazanması için ofans ağırlıklı bir oyun oynatacak. Hırvat teknik adam, antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak basit hataların yapılmamasını ve kollektif futbol oynanmasını istedi.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.