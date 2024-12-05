Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için UEFA'dan inceleme talebinde bulundu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.