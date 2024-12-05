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Spor

Provokatif selam için karşı hamle geldi! TFF Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti

TFF, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky için harekete geçti. TFF oyuncu ve kulübünü UEFA'ya şikayet etti. İşte detaylar...

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Provokatif selam için karşı hamle geldi! TFF Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için UEFA'dan inceleme talebinde bulundu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

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