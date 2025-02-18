Przemyslaw Frankowski ülkesi Polonya'da gündem oldu: Daha iyi olamazdı

Galatasaray'da ilk maçına çıkan Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski'nin performansı, ülkesinde gündem oldu.

SPORTOWE FAKTY: "HEMEN PARLADI"

Frankowski, Galatasaray'da hemen parladı. Galatasaray'da ilk maçına çıkan Polonyalı oyuncu, Rizespor'a karşı 2-1'lik galibiyette forma giydi ve bir gol pası verdi. İstanbul ekibinin ligde liderliğini sürdürmesine katkı sundu.

INTERIA SPORT: "SİHİR YAPTI"

Polonyalı oyuncu, beklenmedik bir şekilde Lens'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer oldu. Milli oyuncumuz ilk maçında çok iyi bir performans sergiledi. Frankowski sihrini konuşturdu, harika bir gol pasıyla karşılaşmayı tamamladı.

SUPER EXPRESS: "HARİKA ÇIKIŞ"

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'da harika bir çıkış yaptı. Kış transfer döneminde kulüp değiştirmeye karar veren Polonyalı orta saha oyuncusu, Türkiye şampiyonuyla olan ilk maçında asist yaparak Victor Osimhen'e gol attırdı.

PRZEGLAD SPORTOWY: "DAHA İYİ OLAMAZDI"

Przemyslaw Frankowski'nin rüya gibi bir başlangıç yaptı. Daha iyi olamazdı. Kusursuz bir ilk yarı, ardından bir gol pası ve en sonunda takımının son dakikalarda gelen galibiyeti. Polonyalı oyuncu, yeni kulübünde taraftara en iyi yüzünü gösterdi.

SPORT: "ONU KONUŞUYORLAR"

Galatasaray, Rizespor'u yenerken, bu galibiyetin kahramanlarından biri de Frankowski'ydi. Muhteşem bir gol pasına imza atan vatandaşımıza Türk taraftarlar sosyal medyada iltifat yağdırdılar. Tüm ülke Frankowski'nin yaptıklarını konuştu.

POLSAT: "GÖZ KAMAŞTIRDI"

Frankowski, Galatasaray formasıyla muhteşem bir çıkış yaptı, ilk maçında göz kamaştırdı. Polonyalı oyuncu, Rizespor maçında 90 dakikanın tamamında forma giydi ve Victor Osimhen'e önemli bir asist yaptı. İstanbul ekibi 2-1 galip geldi.