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Spor

PSG - Başakşehir maçı ertelendi

PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi nedeniyle tatil edilen mücadele yarına ertelendi. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ertelenen PSG maçının, TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 01:26 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 01:40
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Yaşanan ırkçı olay nedeniyle Paris Saint Germain - Başakşehir maçı yarına ertelendi.

12. dakikada maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi nedeniyle tatil edilen maça devam edilmeyecek.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt maçın ertelendiğini, farklı bir hakem ekibiyle yarın kaldığı yerden oynanabileceğini aktardı.

UEFA ile görüşmelerin devam edeceği ve karşılaşmanın kalan bölümünü yönetmesi için farklı bir hakem ekibinin atanmasının beklendiği bildiriliyor.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugüne (9 Aralık Çarşamba) ertelenen PSG maçının, TSİ 20.55’te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

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