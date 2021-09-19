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Spor

PSG 3 puanı 90+4'te kaptı

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, evinde ağırladığı Lyon'u 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın 76. dakikasında oyundan alınan Messi şaşkınlığını gizleyemedi.

19 Eylül 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 23:53
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Fransa Ligue 1'in 6. haftasındaki dev maçta şampiyonluğun mutlak favorisi Paris Saint-Germain, evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te Messi'nin yeni taraftarları önündeki ilk maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Lyon, 54. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle öne geçerken, PSG'nin beraberlik sayısını 66. dakikada penaltıdan Neymar attı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Mauro Icardi, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

PSG'de ne yapacağı merakla beklenen Messi, karşılaşmanın 76. dakikasında Pochettino tarafından kenara alınca tepki gösterdi. Bu karardan memnun olmayan Arjantinli oyuncu, memnuniyetsiz bir şekilde yerine geçti.

6'da 6 yapan PSG, 18 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Lyon ise 3 maç sonra yenilirken 8 puanda kaldı.

Ligue 1'in 7. haftasında PSG deplasmanda Metz ile karşılaşacakken, Lyon evinde Troyes'i konuk edecek.

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