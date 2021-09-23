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Spor

PSG 3 puanı 90+5'te aldı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti. PSG, galibiyet golünü 90+5'te Achraf Hakimi ile buldu.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:09 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:10
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Metz ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG; 1-2lik skorla kazandı.

Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Paris, 5. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Metz, 39. dakikada Boubakar Kouyate ile skoru eşitledi. PSG'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Achraf Hakimi attı.

Metz'te oyuncu Dylan Brown ile birlikte teknik direktör Frederic Antonetti 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Paris, yedi maçta yedi galibiyet ile puanını 21'e yükseltti. Ligde galibiyet olmayan Metz ise 3 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, bir sonraki lig maçında Montpellier'yi konuk edecek. Metz ise Brest deplasmanına gidecek.

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