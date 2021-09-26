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Spor

PSG, 8'de 8 yaparak liderliğini sürdürdü

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, Montpellier'i Gueye'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ligde 8'de 8 yaptı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 00:16 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:16
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında PSG'nin Montpellier'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Gueye'nin attığı golle PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

88. dakikada Draxler'in meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, 8'de 8 yaptı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçının kadrosuna alınmadı.

Ligde bu sezon galibiyet serisine devam eden PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 9 puanda kaldı.

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