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Spor

PSG, Barcelona'yı eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı

PSG, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Barcelona ile rövanşta 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

11 Mart 2021 Perşembe 01:04 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 01:04
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PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

İlk maçı 4-1 kazanan PSG, 30. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçmeyi başardı.

Fransız yıldızın golüne yanıt 37. dakikada Lionel Messi'den geldi ve skoru eşitledi.

Messi, 45+3. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Keylor Navas'a takıldı ve devre sonunda takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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