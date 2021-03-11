PSG, Barcelona'yı eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı

PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.
İlk maçı 4-1 kazanan PSG, 30. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçmeyi başardı.
Fransız yıldızın golüne yanıt 37. dakikada Lionel Messi'den geldi ve skoru eşitledi.
Messi, 45+3. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Keylor Navas'a takıldı ve devre sonunda takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.