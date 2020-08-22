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Spor

PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Fransa'nın PSG takımı ile Alman temsilcisi Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın en büyüğü olmak için kapışacak. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:14 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

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