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Spor

PSG çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında PSG, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen evindeki mücadelede 2-0'lık skoru alarak çeyrek finale yükseldi.

12 Mart 2020 Perşembe 00:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 00:59
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında PSG, sahasında Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden PSG, Parc des Princes'teki maçın başında rakibini üstünlüğünü kabul ettirirken golü bulmakta da gecikmedi ve dakikalar 28'i gösterdiğinde Neymar takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarının son dakikalarında sahneye çıkan sol bek Bernat'ın golüyle PSG ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda Dortmund özellikle Haaland'ın etkisiz oyunuyla rakip kaleye gitmekte zorlanırken oyunun kontrolünü elinde tuttu ve ilk yarıda bulduğu gollerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan maçın 89. dakikasında Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

PSG'nin rakibi 20 Mart'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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