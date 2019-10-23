PSG Club Brugge'e acımadı
PSG, deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü hafta maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi.
Belçika'daki karşılaşmayı Paris Saint Germain 5-0 kazandı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 63'te Mauro Icardi, 61, 79 ve 83'te Kylian Mbappe kaydetti.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Paris Saint Germain puanını 9'a çıkardı.
Teknik direktör Thomas Tuchel'in öğrencileri grupta oynadığı 3 maçta henüz gol yemedi.
Club Brugge ise 2 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5
Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1
Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3
Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0
Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2
Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1
Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
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