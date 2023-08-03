PSG, Dembele için geri sayıma geçti

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'nin transferi için geri sayıma geçti.

PSG'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona ile Fransız ekibi, Dembele'nin transferi için sözleşmede yer alan 50 milyon euro'luk maddeyi ödeyecek.

PSG için sağlık kontrolünden geçen Dembele de cumartesi günü PSG ile 5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

BARCELONA PERFORMANSI

2017 yılından bu yana Barcelona forması giyen 26 yaşındaki Dembele, İspanyol devinde 185 maçta 40 gol, 43 asistlik performans sergiledi.