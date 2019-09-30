PSG, Edinson Cavani'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı
PSG, Edinson Cavani'nin Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Kylian Mbappe ise maç kafilesinde bulunuyor.
PSG'nin Galatasaray maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Cavani, Draxler ve Dagba ve Kehrer'in yanı sıra kart cezalısı da Neymar'da yer almıyor.
Kylian Mbappe ve Mauro Icardi ise maç kafilesinde bulunuyor.
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