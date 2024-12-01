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Spor

PSG evinde 2 puan bıraktı

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, konuk ettiği Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon yenilgisi olmayan PSG, ligde 3. beraberliğini aldı.

1 Aralık 2024 Pazar 01:20 - Güncelleme:
PSG evinde 2 puan bıraktı
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Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, Nantes'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

PSG'nin golünü 2. dakikada Achraf Hakimi, Nantes'in golünü ise 38. dakikada Matthis Abline kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lider PSG, 33 puana ulaştı. Nantes ise puanını 11'e yükseltti.

3. BERABERLİK

Bu sezon yenilgisi olmayan PSG, ligde 3. beraberliğini aldı. Öte yandan PSG'nin 5 maçlık galibiyet serisi, Nantes'in de 4 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, AJ Auxerre'ye konuk olacak. Nantes ise Rennes'i konuk edecek.

  • Fransa Ligue 1
  • Nantes

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