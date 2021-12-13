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Spor

PSG, evinde Mbappe ve Lionel Messi iş birliğiyle kazandı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 18. haftasında evinde Monaco'yu 2-0 mağlup ederek puanını 45'e yükseltti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:50
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Fransa Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde PSG, kendi evinde Monaco'yu ağırladı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. PSG'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 45. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Mbappe ikinci golünde asist ise Lionel Messi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 45'e çıkardı. Monaco ise 5 maç sonra kaybetti ve 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lorient deplasmanına konuk olacak. Monaco ise kendi sahasında Rennes ile kozlarını paylaşacak.

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