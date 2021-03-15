PSG evinde Nantes'a yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu.
Ligue 1'in 29. haftasının son karşılaşmasında PSG, küme düşme hattındaki Nantes'ı konuk etti.
PSG, 42. dakikada Draxler'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede Nantes, Kolo Muani'nin 59. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.
Konuk takıma galibiyeti getiren golü 71. dakikada Simon kaydetti.
Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Nantes, puanını 27'ye yükselterek 18. sıraya çıktı. Bu sezon 7. yenilgisini alan PSG ise lider Lille'in 3 puan gerisinde 2. sırada 60 puanda kaldı.