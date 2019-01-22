PSG, Fernando Reges için teklif yükseltti

Paris Saint-Germain'in Fernando Reges transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın satmaya sıcak bakmadığı 31 yaşındaki Fernando Reges için PSG'nin çok istekli olduğu ve teklifi 7 milyon Euro'ya kadar yükselttiği kaydedildi. Marco Verratti'nin ağır bir sakatlık yaşaması, yeni sözleşme imzalama yanaşmayan ve Barcelona ile görüşen Adrien Rabiot'nun kadro dışı bırakılması ve Lassana Diarra'nın da futbolu bırakma noktasında olması nedeniyle Fernando Reges transferi için PSG'nin daha agresif hale geldiğinin altı çizildi.

ORTA SAHA ROTASYONUNDA OYUNCU KALMADI

Orta saha rotasyonunda altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Nkunku, 19 yaşındaki Bernede ve 18 yaşındaki Yacine Adli dışında herhangi bir oyuncu kalmadı. Her 3 oyuncunun da ofansif özellikli olması nedeniyle PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de zaman zaman stoperler Thilo Kehrer ve Marquinhos'a orta sahada görev verdi.

"KISA VADELİ TRANSFER"

Adrien Rabiot'nun olası ayrılığı sonrası orta saha rotasyonu daralan ve Marquinhos, Kehrer gibi stoperlerini orta sahada oynayan PSG'nin, Fernando'ya kısa vadeli ancak büyük hedefler doğrultusunda iş yapabilecek bir oyuncu olarak görüldüğü belirtildi.

PSG'nin yaz transfer dönemi için Napoli'den Allan'ı gözüne kestirdiği ancak 90 milyon Euroluk maliyetin ara transfer için zorlayacağının da altı çizildi.

ANTERO HENRIQUE, 720 BİN EURO'YA ALDIRDI

Villa Nova altyapısından yetişen Fernando, 2007 yazında 720 bin Euro bonservis karşılığında Antero Henrique tarafından Porto'ya transfer edildi. Porto, 1 senesi kiralık olmak üzere toplam 7 sene bünyesinde bulundurduğu oyuncuyu 15 milyon Euro'ya Manchester City'e sattı. Manchester City'deki 3 sezonunun ardından Galatasaray, 6 milyon Euro bonservisle yıldız oyuncuyu transfer etti.

Fernando, Galatasaray'da oynadığı 43 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

PAREDES DE GÜNDEMLERİNDE: 50 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, Chelsea'ye transferde çalım atmaya hazırlanıyor. Ligue 1 şampiyonu PSG, Zenit'in 24 yaşındaki futbolcusu Leandro Paredes transferini bitirmeye çok yakın.

Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Paredes'e 4.5 yıllık sözleşme sundu ve oyuncuyu ikna etti. Paris Saint-Germain ile Zenit arasındaki pazarlıkların sunduğu ve Fransa ekibinin son olarak 35 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Zenit'in 50 milyon euro talep etmesine karşın Paredes'in de takımdan ayrılması sebebiyle kısa bir sürede anlaşmanın yapılacağı kaydedildi.

Sezon başında Roma'dan Zenit'e 23 milyon euro karşılığında transfer olan Arjantinli orta saha, bu sezon 22 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Sporx)