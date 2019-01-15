PSG Fernando'yu Galatasaray'dan koparmak üzere
GAZETECİ Ciro Venerato İtalyan kanalı Rai’ye yaptığı açıklamalarda PSG’nin G.Saraylı Fernando’ya olan ilgisi ile ilgili konuştu.
Venerato, “PSG, Napoli’li Allan transferinde sorun yaşıyor ve o bölge için Galatasaraylı Fernando ile ilgileniyor” ifadelerini kullandı. PSG’nin Brezilyalı oyuncu için 6 milyon euro ödeyebileceği iddia edilmişti.
(Aksam)
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