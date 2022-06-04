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Spor

PSG için en güçlü aday Jose Mourinho

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın Jose Mourinho olduğu ileri sürüldü.

4 Haziran 2022 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, son olarak Jose Mourinho iddiası geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, PSG'de Pochettino ile yolların ayrılması durumunda en güçlü adaylardan birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

LUIS CAMPOS ETKİSİ

PSG'nin Jose Mourinho'ya yönelmesinde, deneyimli teknik direktör ile Real Madrid'de birlikte çalışan PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un etkili olduğu belirtildi.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLU OLDU

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

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