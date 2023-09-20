PSG ikinci yarıda Dortmund'u devirdi

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında PSG, sahasında Dortmund'u 2-0 mağlup etti.
Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda mutlu sona ulaşan taraf PSG oldu. 49. dakikada Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken 58'de sahneye çıkan Hakimi maçın sonucunu belirledi.
Turnuvaya 3 puanla başlayan PSG, bir sonraki maçını Newcastle'la deplasmanda oynarken Dortmund ise Milan'ı ağırlayacak.