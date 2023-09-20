İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0272
  • EURO
    28,9064
  • ALTIN
    1677.87
  • BIST100
    7784.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

PSG ikinci yarıda Dortmund'u devirdi

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Fransız devi PSG, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 01:26 - Güncelleme:
PSG ikinci yarıda Dortmund'u devirdi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında PSG, sahasında Dortmund'u 2-0 mağlup etti.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda mutlu sona ulaşan taraf PSG oldu. 49. dakikada Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken 58'de sahneye çıkan Hakimi maçın sonucunu belirledi.

Turnuvaya 3 puanla başlayan PSG, bir sonraki maçını Newcastle'la deplasmanda oynarken Dortmund ise Milan'ı ağırlayacak.

  • PSGvsDortmund
  • ŞampiyonlarLigi
  • FutbolMaçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.