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Spor

PSG, Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı

Paris Saint-Germain 2016'da Real Madrid'den 25 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.

AA06 Aralık 2020 Pazar 14:55 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 14:55
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol oyuncu Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı.

PSG Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jese Rodriguez'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Jese, 2016'da İspanya ekibi Real Madrid'den 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de beklentileri karşılayamamıştı.

İspanya'nın Las Palmas, Real Betis, İngiltere'nin Stoke City ve son olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına kiralanan Jese, sezon başında PSG'ye dönmüştü.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Jese, PSG kariyerinde 18 maça çıkmış, 2 gol kaydetmişti.

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