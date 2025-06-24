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Spor

PSG kazandı ve turu geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3'üncü ve grup aşamasının son maçlarında PSG, Seattle Sounders'i 2-0 mağlup ederken; Atletico Madrid, Botafogo RJ'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından PSG ve Botafogo FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 00:29 - Güncelleme:
PSG kazandı ve turu geçti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3'üncü ve grup aşamasının son maçlarında PSG, Seattle Sounders'i 2-0 mağlup ederken; Atletico Madrid, Botafogo RJ'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından PSG ve Botafogo FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. B Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Seattle Sounders ile Fransa ekibi PSG karşı karşıya geldi.

PSG, LİDER OLARAK ÇIKTI

Lumen Field Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanan maçı 35'inci dakika Khvicha Kvaratskhelia ve 66'ncı dakikada Achraf Hakimi'nin kaydettiği golle Fransa temsilcisi PSG 2-0 kazandı ve B Grubunu 6 puanla 1'inci sırada tamamladı.

ATLETICO MADRİD'DEN DRAMATİK VEDA

B Grubu diğer maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Brezilya ekibi Botafogo RJ kozlarını paylaştı.

Rose Bowl Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi Atletico Madrid 1-0 kazansa da Brezilya ekibi Botafogo RJ averaj farkıyla gruptan çıkmayı başardı.

İspanya ekibine galibiyeti getiren golü 87'nci dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Atletico Madrid, Botafogo ve PSG ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla Kulüpler Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

B Grubu'nu PSG averaj farkıyla 1'inci sırada tamamlarken; Botafogo ise 2'nci sırada yer aldı.

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