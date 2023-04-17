PSG, liderliğini pekiştirdi

Ligue 1'de lider PSG, konuk ettiği şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Lens'i 31. dakikada Kylian Mbappe, 37. dakikada Vitinha ve 40. dakikada Lionel Messi'nin fileleri havalandırmasıyla 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Abdul Samed'in 19. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Lens'in tek golünü, 60. dakikada penaltıdan Przemyslaw Frankowski kaydetti.

PSG formasıyla 169. lig maçında 139. kez ağları sarsan Fransız yıldız Mbappe, eski takım arkadaşı Uruguaylı Edinson Cavani'yi geride bıraktı ve ligde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir gol attığı maçta konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Monaco da ağırladığı Lorient'i aynı skorla yendi.

PSG, 31. haftanın ardından 72 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 64, Lens 63, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.