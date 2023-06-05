PSG, Manuel Ugarte'yi kadrosuna katıyor

Fransa Ligue 1'de 11.kez şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germian, Marco Asensio sonrası bir isimle daha anlaşmaya vardı.

Sporting Lizbon forması giyen orta saha oyuncu Manuel Ugarte gelecek sezon Paris ekibinin formasını giyecek.

Uruguaylı oyuncu için hem Chelsea hem Paris Saint Germian kulübüyle anlaşmasına rağmen Ugarte'yi ikna eden taraf Fransız ekibi oldu.

Paris Saint Germian'in , 22 yaşındaki futbolcu için Sporting Lizbon'a 60 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Urugaylı yıldızın Paris'te olduğu ve gün içinde sağlık kontrollerinden geçeceği duyuruldu.

Manuel Ugarte bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 47 maça çıkıp 1 asist yaptı.