PSG, Marco Asensio'ya imzayı attırıyor

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marco Asensio, Paris Saint-Germain'e imza atmaya hazırlanıyor.

İspanyol oyuncu, PSG ile yaptığı görüşmelerde sözlü anlaşmaya vardı. Asensio, Fransız temsilcisi ile 2027'ye kadar süren bir sözleşme imzalayacak.

Marco Asensio'nun Real Madrid'e veda etmesinin ardından önümüzdeki hafta resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

BU SEZON REAL MADRİD PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıkan Marco Asensio, bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1964 dakika sahada kalan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.