PSG, Marsilya karşısında zorlanmadı

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:15

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.