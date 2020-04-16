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Spor

PSG Merih Demiral için devrede

Juventus'ta forma giyen Milli yıldızımız Merih Demiral'ın PSG'nin radarında olduğu iddia edildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:57
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Juventus'ta savunmanın göbeğinde formasını kaptıktan sonra şanssız bir sakatlık yaşayan Merih Demiral'ın PSG tarafından yakın markajda olduğu yazıldı.

Calciomercato'da yer alan haberde, PSG'nin sözleşmesi biten 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yerine savunmanın ortasına Merih Demiral'ı düşündüğü iddia edildi. Haberde, Merih Demiral'ın, Presnel Kimpembe ile savunma ikilisi oluşturmak için ideal olduğu ve bu konuda PSG'nin somut adımlar atacağı iddiası yer aldı.

Marquinhos'u savunmanın önünde ön libero olarak kullanan PSG'nin Merih Demiral için Leandro Paredes'i Juventus'a önerebileceği de haberin devamında yer aldı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmeden önce 7 maça çıkıp 1'de gol atmıştı ancak 12 Ocak tarihinde oynanan Roma maçında ön çapraz bağı kopması nedeniyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.

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