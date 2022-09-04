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Spor

PSG, Nantes deplasmanında zorlanmadı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Nantes'i 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

4 Eylül 2022 Pazar 00:11 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'in 6. haftasında PSG, deplasmanda Nantes'a konuk oldu.

Stade de la Beaujoire'de oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazandı ve haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Messi'nin asistinde Kylian Mbappe açarken Nantes, 24. dakikada Fabio'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. İlk yarıyı PSG 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine olan üstünlüğünü sürdüren PSG, 54. dakikaya gelindiğinde yeniden Messi'nin asisti ve Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 68. dakikaya gelindiğinde Nuno Mendes farkı üçe çıkardı, PSG sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray'dan kiralık olan Mostafa Mohammed, Nantes formasıyla sahada 79 dakika görev yaptı.

Lionel Messi maçta yaptığı asistle Ligue 1'de forma giydiği 32. maçında 20. asistine ulaşmış oldu. Öte yandan Mbappe, bu maçtaki iki golüyle gol krallığında Neymar'ı geride bırakarak 8 golle zirveye ulaştı.

Bu sonuçla PSG 16 puana çıkarak ligin zirvesindeki yerini korudu. Nantes ise 6 puanda kaldı.

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