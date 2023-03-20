PSG, Napoli'nin kapısını sansasyonel bir bedelle çalmaya hazırlanıyor

Napoli'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesinde büyük pay sahibi olan olan Khvicha Kvaratskhelia önemli bir bedelle takımdan ayrılabilir.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint-Germain, Gürcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Neymar ve Kylian Mbappe'yi sansasyonel bonservis bedelleriyle kadrosuna katan PSG'nin, Gürcü kanat oyuncusu için 180 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Arap sermayesine girdikten sonra kabuk değiştiren Newcastle United'ın da, 22 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Napoli forması altında bu sezon 30 maça çıkan Kvaratskhelia, 14 gol, 14 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koydu.