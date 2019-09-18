PSG, Real Madrid’i ağırlıyor

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ŞAMPİYONLAR Ligi’nde Galatasaray, Brugge’e konuk olurken, PSG de, Real Madrid’i ağırlayacak. Parc des Princes’deki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Real’in yıldızı Raphael Varene, “Mbappe ve Neymar bize karşı oynamayacak. Fakat PSG çok rekabetçi bir takım. Saha, kağıt üzerinden farklı. Biz Paris’te kazanarak evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.