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Spor

PSG, Reims'i farklı yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Reims'i 4-0 mağlup etti.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:22
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Ligue 1'in 22. haftasında lider PSG, Reims'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Marco Verratti'nin 44. dakikada attığı golle ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'de Sergio Ramos'un 62. dakikada ağları sarsmasıyla fark 2'ye çıktı. Reims'de Wout Faes'in kendi kalesiyle gol atmasıyla PSG 3-0 öne geçti.

Danilo Pereira'nın 75. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle başkent ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, 63. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla 53 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Reims ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

  • Reims
  • PSG Reims

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