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Spor

PSG sahasında rahat kazandı

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında PSG, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-0 kazandı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
PSG sahasında rahat kazandı
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Fransa Ligue 1 12. hafta maçında PSG, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Joao Neves, 84. dakikada Lucas Beraldo ve 90+1. dakikada Vitinha kaydetti.

8 GOLE KATKI YAPTI!

Fransız devinin 60 milyon euroya transfer ettiği Neves, bu sezon 2. golünü kaydetti. Ayrıca 6 da asist yaptı.

Paris Sanit Germain'in 54. dakikada Zaire-Emery'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

HENÜZ MAĞLUBİYETİ YOK

Ligde oynadığı 12 maçta da mağlup olmayan PSG, sadece 2 maçta puan kaybetti. Toulouse ise 5 maç sonra yenildi.

Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin öğrencileri puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Toulouse ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse ise AJ Auxerre'yi konuk edecek.

  • Ligue1
  • Toulouse

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