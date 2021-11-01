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Spor

PSG, Sergi Ramos'un sözleşmesini feshetmek istiyor

Real Madrid ile yollarını ayıran ve PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, uzun süreli sakatlığı nedeniyle henüz yeni takımında forma giyemedi. Fransız kulübü yönetiminin, yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Sporx1 Kasım 2021 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:47
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16 yıllık Real Madrid macerasının ardından transfer olduğu Paris Saint-Germain'de henüz resmi maçta forma giymeyen Sergio Ramos'un sözleşmesinin feshi gündemde...

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG; sakatlığı beklenenden fazla süren Sergio Ramos'un 2 yıllık sözleşmesini feshetmek istiyor. 4 aydır düzenli bir şekilde antrenmanlara çıkamayan ve takımla da henüz maç oynamayan 35 yaşındaki stoperin sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu da belirtildi.

Haberin detayında, PSG yönetiminin Sergio Ramos transferini sağlık durumu nedeniyle çok yanlış bulduğu ve fesih için futbol idarecilerine de baskı yaptığı bilgisi verildi.

LEONARDO: "HER ŞEYİ BİLİYORDUK"

Paris Saint-Germain Futbol Direktörü Leonardo, "Ramos'un bir sorunu olduğunu biliyorduk. İspanyol basınının oyununu görüyoruz. Ramos ile ilgili her şeyi biliyorduk. Neler olduğunu da biliyoruz." demişti.

KARİYERİNDE KAZANMADIĞI BAŞARI KALMADI

Kariyerinde Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 La Liga şampiyonluğu olan Sergio Ramos, halihazırda futbol dünyasının efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

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