İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG son dakika golü ile güldü

Ligue 1 ekibi PSG 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Brest'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibine galibiyet golünü 89. dakikada Mbappe getirdi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 17:49 - Güncelleme:
PSG son dakika golü ile güldü
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 3-2 mağlup etti.

Ligin 10. hafta mücadelesinde, liderlik mücadelesi veren PSG, Francis-Le Ble Stadı'nda Brest'e konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan PSG, 16. dakikada Warren Zaire-Emery, 28. dakikada Kylin Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Brestli Steve Mounie, 43. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarı, PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Jeremy Le Douaron'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Penaltı kazanan PSG'de 89. dakikada topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunu kaleci kurtarmasına rağmen dönen topu ağlara yollayan Fransız futbolcu, takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brest ise 15 puanla 6. sırada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.